Жителя Абинска подозревают в подготовке убийства родственника из-за наследства

В Абинске 62-летнего местного жителя подозревают в приготовлении к убийству собственного племянника. Поводом для этого стали длительные неприязненные отношения с 43-летним родственником, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В ведомстве заявили, что убийство родственника фигурант решил организовать в октябре. Для этого мужчина начал искать исполнителя, о чем стало известно правоохранителям. Сотрудник полиции исполнил роль киллера, которого пытался нанять фигурант, получил от него всю информацию и задаток, а позже инсценировал убийство и предоставил обвиняемому фотографии. Взамен обвиняемый передал полицейскому 35 тыс. руб. гонорара и был сразу же задержан.

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ст. 33, ст. 30 и ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество к приготовлению убийства по найму). Расследование продолжается.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что мужчина пытался заказать убийство племянника из-за ссоры на фоне раздела общего наследства. За это он изначально якобы собирался заплатить исполнителю 25 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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