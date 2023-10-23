На шиномонтажках Екатеринбурга образовались огромные очереди на фоне непогоды

В Екатеринбурге в понедельник на шиномонтажках образовались огромные очереди из водителей, которые хотят сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщает Е1.ru. Очереди появились на фоне непогоды: снегопада и гололеда.

В ряде мастерских, где резину меняют только по предварительной записи, очередь уже растянулась до первых чисел ноября. Из-за этого автомобилистам приходится искать мастерские, где сменить резину в порядке «живой очереди».

Ранее свердловская ГИБДД предупредила водителей об опасности на дорогах из-за обледенения. Еще на прошлой неделе автомобилистов призывали сменить резину, а также изменить манеру езды, отказаться от резких маневров, перестроений и торможений, двигаться на пониженной скорости.

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