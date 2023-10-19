Свердловская ГИБДД предупредила об опасности на дорогах из-за обледенения

В Свердловской области из-за погодных условий выросла вероятность обледения проезжей части. В пресс-службе регионального УГИБДД сообщили, что в последние дни наблюдаются перепады температур вплоть до минусовых, а также осадки в виде снега.

Автомобилистов призывают подготовить машины к зимнему периоду, а также изменить манеру езды, отказаться от резких маневров, перестроений и торможений, двигаться на пониженной скорости.

По данным уральского Гидрометцентра, в течение ближайших трех дней в Свердловской области ожидаются ночные заморозки до -5 градусов, а также дожди и мокрый снег.

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