Парк ОЖД с начала 2023 года пополнили 23 локомотива

С января по сентябрь 2023 года парк тягового подвижного состава Октябрьской железной дороги пополнился 23 локомотивами, сообщили в пресс-службе территориального филиала холдинга ОАО «РЖД».

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На обновление поездов перевозчик направил более 2,6 млрд рублей. Пять локомотивов поступили в депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский Октябрьской дирекции, а большая часть, 14 тепловозов, передали в локомотивное депо Санкт-Петербург-Финляндский.

«Обновление парка подвижного состава повышает степень надежности перевозочного процесса и обеспечивает тяговыми ресурсами растущие объемы пассажирских и грузовых перевозок»,— указали в пресс-службе ОЖД.

Эти поезда снабжены эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, а также системами жизнеобеспечения, в которые входят комплексные установки климат-контроля, санитарные узлы и устойчивые к вибрации кресла машиниста. Благодаря этим характеристикам условия работы специалистов становятся более комфортными.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по информации пресс-службы ОЖД, с начала 2023 года по октябрь на 23,9% выросла перевозка груженых контейнеров.

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