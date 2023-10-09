Перевозка груженых контейнеров на ОЖД выросла за 9 месяцев почти на 23,9%

С января по октябрь 2023 года количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения на Октябрьской железной дороге (ОЖД), выросло на 23,9% и составило 309,4 тыс. ДФЭ (5,9 млн тонн грузов, +38,8%), сообщили в пресс-службе ОЖД.

Рост в 3,2 раза показала перевозка удобрений, в 2 раза выросла перевозка автомобилей и комплектующих, в 1,7 раза — картофеля, овощей и фруктов.

Также рост показали категории: лесные грузы, химические и минеральные удобрения, бумага, строительные грузы, нефть и нефтепродукты, а также цветные металлы.

За девять месяцев на ОЖД во всех видах сообщения было перевезено 575,9 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+15,5%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка на территории ОЖД за девять месяцев 2023 года составила 77,4 млн тонн, что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем в сентябре в границах ОЖД было погружено 8,4 млн тонн грузов (- 2,6%).

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