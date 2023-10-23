В Крыму планируют подать к Украине иск по энергетической блокаде
Власти Крыма продолжат работу по оценке ущерба, причиненного Украиной. Сумма претензий по водной блокаде полуострова превысила 4 трлн руб., теперь в планах также подача иска по энергетической блокаде, пишет ТАСС со ссылкой на председателя Госсовета республики Владимира Константинова.
Фото: pixabay.com
Иск по делу о водной блокаде к властям Украины подал Совет министров Республики Крым. Если суд удовлетворит его требования, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда. Им при этом не нужно будет доказывать факт блокады в суде, так как, удовлетворив иск, Верховный Суд республики автоматически признает его общеизвестным, заявлял ранее господин Константинов.
Рассмотрение иска уже началось. Основную сумму составляет компенсация морального вреда жителям.
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