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Коммерсантъ FM
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СКР проверяет видео избиения ребенка сверстником в школе в Хабаровском крае

Следователи в Хабаровском крае заподозрили в халатности руководство школы №16 в поселке Заветы Ильича. Проверка была начата после появления в соцсетях видеоролика, где ученик третьего класса избивает сверстника. Об этом сообщило «РИА Новости». По сведениям агентства, ролик сняла одна из учениц и отправила своей матери, которая опубликовала видео в родительских чатах. Об инциденте сообщили главе Советско-Гаванского района Андрею Черепанову.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах проверки сказано, что педагога в тот момент в классе не было. Комиссия по делам несовершеннолетних усмотрела в инциденте игру. «Дети играли в классе… представлялся папой, который ругает и бьет сына за невыполненные уроки. Его изображал…»,— приводит агентство заключение инспекторов. При этом напавший в июне—декабре 2022 года состоял на профилактическом учете.

Родители ждут проверки профильных ведомств, не желают видеть хулигана рядом со своими детьми, обсуждают вариант домашнего обучения. Как отмечается, в этой школе в декабре прошлого года уже фиксировался похожий инцидент, когда несколько учениц старшей школы заставили встать на колени четвероклассницу.

В ожидании результатов работы СКР некоторые семьи приняли решение возить детей на учебу в соседние поселки.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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