«Деловые Линии» заняли склад в Шушарах площадью 7,7 тысяч кв. метров

ГК «Деловые линии» взяли в аренду объект площадью 7,7 тыс. кв. метров в Логистическом парке Шушары. Здание принадлежит компании Raven Russia, сообщили в пресс-службе Maris, которая выступила брокером сделки.

Директор департамента складской и индустриальной недвижимости компании Maris Александр Шевелев отметил, что «Деловым Линиям» было необходимо занять склад с близостью к Московской федеральной трассе, решение по 3PL проекту должно было быть точечным и выверенным. С учетом дефицита на рынке складских помещений запрос стал вызовом для Maris.

«Для нас важно, чтобы склад соответствовал самым высоким требованиям: удобные подъездные пути, отапливаемые помещения, хороший уровень автоматизации и современные системы безопасности. Новый объект в Шушарах полностью отвечает нашим пожеланиям»,— указали в пресс-службе компании-арендатора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Промбокс» возведет комплекс формата light industrial в Ленобласти в Ленинградской области. Эти площади будут выставлять на реализацию под производственные цели.

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