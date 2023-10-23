В Белгородской области ищут подрядчика для ремонта дорог за 275 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» Староосколькоского горокруга Белгородской области объявило поиск подрядчика для ремонта автодорог в микрорайоне массовой жилой застройки «Пролески». Начальная цена контракта составляет 275,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы профинансируют из бюджета региона и муниципалитета. Их необходимо будет выполнить с 1 апреля по 30 августа 2024 года. Подрядчик будет выбран в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 27 октября. Итоги планируется подвести 31 октября.

Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что в 2024 году на ремонт дорог в регионе планируется выделить 14 млрд руб. Большая часть средств — 10,2 млрд руб. — может быть направлена из регионального бюджета, еще 2,3 млрд руб. — из муниципальных дорожных фондов, 1,5 млрд руб. — из федеральной казны.

Алина Морозова

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