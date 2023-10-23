В Самаре на участке для музеев предложили открыть гостиницу

Публичные слушания на тему предоставления разрешения на использование земельных участков прошли в Самаре. Один из рассмотренных на них вопросов касался возможного строительства гостиницы в Красноглинском районе. Против этого проекта выступила только одна участница обсуждений. Заключение по итогам слушаний опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предоставить разрешение на строительство гостиницы на указанной территории попросил Шабаев Р.В. Под эти цели рассматривается земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.

Он расположен на территории массива «Березовая аллея». Участок относится к землям поселений (населенных пунктов) и предназначен для музеев, выставочных залов, а также индивидуальной трудовой деятельности (без нарушения принципов добрососедства).

Ранее жители Самары выступили против застройки Ленинского района высотками. В частности, по словам одного из участников публичных слушаний, на территории не хватает детских садов, школ и парковок для автомобилей. Еще один горожанин отметил, что в указанном районе «коммуникации уже не выдерживают новые дома».

Георгий Портнов