Жители Самары выступили против застройки Ленинского района высотками

На публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения на застройку в Самаре горожане раскритиковали идею возведения жилых многоэтажных зданий в Ленинском районе города. Документ по итогам обсуждений опубликовала городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В частности, по словам одного из участников публичных слушаний, на территории не хватает детских садов, школ и парковок для автомобилей. Еще один горожанин отметил, что в указанном районе «коммуникации уже не выдерживают новые дома».

Под застройку рассматривается участок площадью 404 кв. м. Он находится на ул. Братьев Коростелевых, д. 120, литеры «А», «А1», «а», «Б», «Б1», «б», «б2», «В», «В1», «Г», «Г1», «г», «Д» и «д». Инициатором застройки выступила публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Ранее в Самаре предложили застроить жильем участок в Октябрьском районе. Территория находится на Второй просеке. Возражений против проекта, как и голосов «за», по этой теме на публичных слушаниях не прозвучало.

Георгий Портнов