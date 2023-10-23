Музей «Полторы комнаты» решил открыть в Петербурге китайский ресторан и бар

В музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского сообщили о решении открыть в Санкт-Петербурге ресторан китайской кухни и бар. Такой инициативой поделились на странице культурного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Согласно воспоминаниям современников, поэт любил заходить в китайские забегаловки. И даже о присуждении Нобелевской премии узнал во время приема пищи этой кухни. Руководство музея решило открыть в доме Мурузи собственное заведение.

«Открытие планируем весной, а пока будем вам рассказывать про Бродского и Китай. Потому что связей тут на самом деле очень много, хватит на целую выставку!»— содержится в тексте на странице музея.

Ранее сообщалось о намерениях владельцев сети «Кофемания» открыть заведения в исторической части Петербурга.

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