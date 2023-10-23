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SuperJob: каждый второй нижегородец против использования животных в цирках

За цирковые представления без животных выступили 44% жителей Нижнего Новгорода, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Еще 9% высказались против использования в представлениях диких зверей.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опрошенные женщины выступали за цирки без животных чаще мужчин — 48% против 40% соответственно. Нижегородцы с зарплатой ниже 50 тыс. руб. поддерживали запрет на участие животных в представлениях чаще, чем респонденты с более высоким уровнем дохода.

О жестоком обращении с цирковыми животными снова заговорили после видеоролика, на котором дрессировщик Эдгард Запашный «работает» с тигром при помощи прута и брандспойта. Депутаты Госдумы, отраслевики и эксперты обсудили идею запретить использовать животных в цирковых представлениях. Соответствующий законопроект ранее инициировал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Елена Ковалева

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