Близкие курскому регоператору компании поделили девять контрактов на вывоз ТКО

Курские ООО «ТКО-сервис» и «ТКО-транс» поделили между собой контракты на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из десяти районов области. Общая стоимость работ составила 302,7 млн руб. Информация об итогах девяти аукционов появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступает региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопол».

«ТКО-сервис» будет обслуживать Обоянский, Кореневский, Медвенский, Суджанский, Пристенский, Большесолдатский и Беловский районы. «ТКО-транс» — Льговский и Конышевский, Глушковский районы. Первая компания получила контракты на общую сумму 214,7 млн руб., вторая — на 88 млн руб. Услуги должны быть оказаны с 1 января по 31 декабря 2024 года.

На сегодня «Экопол» также ищет подрядчиков для вывоза ТКО в Рыльском, Фатежском и Хомутовском районах. Всего компания, по собственным данным, обслуживает 17 районов и три города (Железногорск, Курчатов и Льгов) Курской области.

«ТКО-транс» и «ТКО-сервис» считаются компаниями, близкими регоператору, поскольку учредитель и директор «Экопола» Юрий Алехин в разные годы руководил и владел ими. Несколько лет назад они поделили между собой контракты на вывоз мусора из 17 районов Курской области, который региональный оператор провел по предписанию ФАС.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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