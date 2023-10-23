С начала года в глэмпингах Кубани отдохнули 37,5 тысячи туристов

С начала года в кемпингах и глэмпингах Краснодарского края отдохнули 37,5 тыс. туристов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

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В ведомстве отметили, что отдых на природе в кемпингах и глэмпингах в последние годы активно развивается. В летнем курортном сезоне на территории Краснодарского края работало порядка 93 кемпингов и глэмпингов вместимостью более 5 тыс. мест. В 2023 году открылось 11 таких мест отдыха, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На их территории туристы могут отдохнуть в сафари-тентах, шатрах, бунгало или разместиться со своей палаткой.

По данным минкурортов региона, преимущественно кемпинги и глэмпинги расположены на территории Геленджика, Сочи, Темрюкского и Туапсинского районов, а также на горно-предгорной территории Краснодарского края.

В России в последнее время также становятся популярными избинг и хатинг. В минкурортов спрогнозировали, получат ли распространение новые течения в Краснодарском крае.

Татьяна Ручкина

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