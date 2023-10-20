Радио несвобода

Суд в Казани продлил срок задержания журналисту «Радио Свобода» и редактору «Idel.Реалии» (оба издания объявлены в РФ иностранными агентами) Алсу Курмашевой, находящейся в изоляторе временного содержания (ИВС) с 18 октября. По просьбе прокуратуры ее оставили там до понедельника, когда, вероятно, ей будет определена мера пресечения. Проживающая с мужем и детьми в Праге гражданка США и России госпожа Курмашева приехала в Казань, на свою родину, в мае этого года по личным обстоятельствам, но не смогла вернуться, поскольку у нее изъяли оба паспорта. Теперь против нее возбудили уголовное дело о непредоставлении сведений для включения в реестр иноагентов, осуществляющих сбор информации «в области военной, военно-технической деятельности РФ». Алсу Курмашева своей вины не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В пятницу Советский райсуд Казани продлил срок задержания журналистки «Радио Свобода», гражданки РФ и США Алсу Курмашевой еще на 72 часа. «То есть до 13 часов 23 октября»,— зачитал решение судья Марс Ганеев.

До следующего заседания суда (оно должно состояться в понедельник в 11:00) Алсу Курмашева будет находиться в ИВС. Как пояснил «Ъ-Казань» ее адвокат Эдгар Матевосян, о продлении срока ходатайствовала прокуратура, которой потребовалось дополнительное время. Представитель надзорного органа Ильнар Гарипов не стал пояснять «Ъ-Казань», с чем это связано. Следствие же намеревалось поместить журналистику в СИЗО на 1 месяц и 17 дней.

Судебное заседание прошло в закрытом от прессы режиме. Следствие посчитало, что присутствие СМИ и разглашение ими сведений может «противоречить ходу предварительного следствия».

Против этого не возражали ни прокуратура, ни защита подозреваемой. В открытой части заседания суд установил личность журналистки. Госпожа Курмашева сообщила, что зарегистрирована в Казани, но постоянно проживает в столице Чехии Праге, у нее двое несовершеннолетних детей. По просьбе адвоката суд приобщил к материалам дела «характеристику о семейной положении» госпожи Курмашевой.

Алсу Курмашева окончила Казанский федеральный университет по специальности «Филология» и Нью-Йоркский университет в Праге (UNYP) по специальности «Деловое администрирование». С 1998 года сотрудничает с «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (внесено в реестр иностранных агентов), редактор русскоязычной интернет-платформы «Idel.Реалии» (внесена в реестр иностранных агентов). Согласно информации РСЕ/РС, специализируется на проблемах этнических и религиозных меньшинств, в том числе волжских и крымских татар. С марта 2010 года Алсу Курмашева описывала кадровые перестановки в Татарстане после ухода с поста главы региона Минтимера Шаймиева. В ноябре 2022 года издание «Idel.Реалии» при участии Алсу Курмашевой выпустило книгу «Нет войне» про жителей Поволжья, которые выступают против российской спецоперации на Украине.

Напомним, Алсу Курмашеву задержали в Казани 18 октября. Ей предъявляют ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («неисполнение установленной законодательством РФ обязанности» иностранных агентов регистрироваться в соответствующем реестре, если ведется «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» и эти данные могут быть использованы иностранцами «против безопасности РФ»).

Это первое известное уголовное дело по этой части, которая появилась в УК РФ в конце 2022 года. По ней журналистке «Радио Свобода» (иноагент) грозит штраф до 300 тыс. руб., обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы до пяти лет.

Как сообщало со ссылкой на источники госагентство «Татар-информ», следствие полагает, что Алсу Курмашева получила данные о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане. Эту информацию она якобы использовала при подготовке материалов для «профильных международных инстанций» и «проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний». Кроме того, госагентство сообщило, что против журналистки могут возбудить еще одно дело за участие в публикации книги «Нет войне», и опубликовало личную переписку Алсу Курмашевой с мужем об этой книге.

Следственное управление СКР по Татарстану уголовное преследование госпожи Курмашевой не комментирует. Ее адвокат также отказался говорить с «Ъ-Казань» о подробностях дела.

В Россию Алсу Курмашева приехала еще в мае этого года, как сообщило «Радио Свобода» (иноагент), в связи с «неотложной семейной необходимостью». 2 июня ее задержали в аэропорту Казани на вылете в Чехию. У госпожи Курмашевой изъяли оба ее паспорта, а затем оштрафовали за невыполнение требования об уведомлении о втором гражданстве. Она находилась в РФ в ожидании возвращения паспортов.

Задержание журналистки «Радио Свобода» осудил Евросоюз. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил: «Россия обязана соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, включая свободу выражения мнений».

В Комитете по защите журналистов (CPJ, международная НКО со штаб-квартирой в США) призвали освободить журналистку, задержанную «по надуманным уголовным обвинениям». В посольстве США в Москве «Ъ» заявили, что в курсе ситуации, и пообещали помощь журналистке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что в Кремле не следят за этим делом. «Что касается упомянутой вами представительницы, мы, к сожалению, не в курсе, абсолютно за этим не следим»,— сказал он журналистам на брифинге.

Алсу Курмашева свою вину не признает, сказал «Ъ-Казань» ее адвокат.

Кирилл Антонов