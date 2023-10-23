Доллар опустился ниже 95 рублей, евро — ниже 100 рублей

Доллар на Московкой бирже стоит меньше 95 руб. впервые с 13 сентября. По данным на 11:23, курс составляет 94,99 руб./$ (–0,34% к открытию торгов). Евро снизился на 0,13%, до 100,7 руб./€. Юань снижается на 0,32%, до 12,9 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Евро к 12:12 мск опустился ниже 100 руб. впервые с 13 сентября — до 99,97 руб.

По итогам прошлой недели меры поддержки рубля, объявленные властями, не только вернули курс рубля к пятинедельному минимуму, до отметки 95,32 руб./$, но и снизили спекулятивную активность на бирже. Средний размер сделки с долларом на Мосбирже впервые за полтора года превысил 5 тыс. руб., а число сделок упало на 30%.

Подробности — в материале «Ъ» «Доллар заторговался по-крупному».

Лаура Кеффер