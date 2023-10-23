Завод «Красное Сормово» представил стратегию развития новому руководству ОСК

Генеральный директор завода «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Першин представил стратегию развития предприятия председателю совета директоров ОСК Андрею Костину и нижегородскому губернатору Глебу Никитину. Об этом сообщили в пресс-службе судоверфи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Детали стратегии развития не уточняются. Руководители обсудили финансовые показатели завода, меры по сокращению сроков строительства заказов и снижению их себестоимости. Также господин Першин показал суда на разных этапах строительства: сухогрузы проекта RSD59, круизный лайнер «Карелия» и краболовы-процессоры проекта КСП01.

Как писал «Ъ», глава ВТБ Андрей Костин был избран председателем совета директоров ОСК 25 августа. Он сменил на посту бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Елена Ковалева