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Коммерсантъ FM
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Roche приобретает Telavant за $7,25 млрд

Швейцарская фармацевтическая компания Roche договорилась с Roivant Sciences и Pfizer о покупке их совместного предприятия Telavant Holdings. Roche заплатит $7,1 млрд авансом и еще $150 млн в ближайшем будущем в качестве промежуточного платежа. Таким образом, общая сумма сделки составит $7,25 млрд.

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Покупка Telavant нужна Roche, чтобы получить права на разрабатываемый Prizer и Roivant препарат RVT-3101. Он предназначен для людей, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника — хроническим желудочно-кишечным расстройством — и потенциально может быть применен для лечения множества других заболеваний, учитывая, что он нацелен как на воспаление, так и на фиброз. Препарат проходит клинические исследования и в случае их успеха будет продаваться в США и Японии.

Кроме того, в рамках сделки Roche получит опцион на участие в разработке с Pfizer еще одного препарата нового поколения для лечения того же заболевания — p40/TL1A, который проходит только первую стадию клинических испытаний.

Кирилл Сарханянц

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