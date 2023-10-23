Запускавшим дрон около храма в Петербурге оказался участник СВО

Наряд ГИБДД остановил мужчину, который запускал беспилотный летательный аппарат SYMA около храма Георгия Победоносца. Им оказался участник спецоперации, сообщает «Фонтанка».

Попрактиковаться в управлении беспилотником решил 37-летний уроженец Махачкалы. Однако полицейские заметили его около храма на Мичманской улице. Во время следования в отдел мужчина сообщил, что участвовал в спецоперации, а сейчас проходит реабилитацию, так как был ранен. Позже он снова вернется к выполнению боевых задач. Решение запустить БПЛА мужчина объяснил желанием не тратить время зря.

В ходе разбирательств правоохранители выяснили, что уроженец Махачкалы обучается на оператора беспилотника в центре «Защитники Отечества» в Ленобласти. Несмотря на это, полицейские изъяли у него дрон, чтобы направить в «Росавиацию». Участника СВО отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в фасад Эрмитажа, его заметила охрана музея.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте