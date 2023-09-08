В стену Эрмитажа врезался гражданский квадрокоптер

В здание Эрмитажа в Санкт-Петербурге врезался квадрокоптер, который был обнаружен охраной музея днем при плановом обходе у Советской лестницы. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на ведущего сотрудника службы безопасности Эрмитажа Дмитрия Хащенко.

Отмечается, что дрон упал у Зимней канавки в центре города. Аппарат не представляет опасности, его хозяин на данный момент так и не объявился. «Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались»,— уточнил Дмитрий Хащенко.

По данным издания, беспилотник сам врезался в здание. Дрон оказался обычным «гражданским квадрокоптером».

27 июля в Санкт-Петербурге продлили запрет на использование беспилотников до 30 сентября. Впервые городские власти полностью запретили запускать коптеры в небе над городом в начале мая. Исключения касаются только БПЛА государственных органов и выполняющих госзаказ организаций. Также дроны могут использовать представители СМИ и киноиндустрии, но только при наличии подтверждающих данное право документов.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург