Умер бывший первый заместитель министра обороны Игорь Пузанов

Бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов умер вчера, 22 октября, на 77-м году жизни, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина. По данным агентства, господин Пузанов боролся с продолжительной болезнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Пузанов в 2006 году

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Игорь Пузанов в 2006 году

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Игорь Пузанов с июля 1992 года занимал пост первого заместителя командующего войсками Московского военного округа, с апреля 1999-го стал командующим. Весной 2001 года был назначен статс-секретарем — первым замглавы Минобороны. В начале 2004-го эта должность была упразднена. В 2005 году был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. До последнего времени работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны.

В декабре 2007 года был избран депутатом Госдумы, с связи этим его уволили в запас из вооруженных сил. В 2007–2011 годах был членом комитета Госдумы по обороне, а также входил в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета для нужд обороны и госбезопасности. Ушел в отставку 26 января 2012 года.

Лаура Кеффер