Александр Хинштейн раскритиковал систему оценки аварийности домов в Самаре

Система оценки аварийности домов в Самаре нуждается в корректировке. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн после обращения к нему жителей старых зданий, нуждающихся в ремонте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«К сожалению, в Самаре есть системная проблема, когда дома признаются аварийными фактически без их осмотра. Пачками штампуются такие заключения. Пять тыс. руб. стоит один акт осмотра визуально»,— говорится в сообщении.

По словам парламентария, во всех старых домах в Самаре, жители которых к нему обращались, «никто ни разу не подтвердил, что оценщики или эксперты вообще выходили на место». Депутат отметил, что уже обращался по этому поводу к руководству города, но ситуация не изменилась.

Ранее к Александру Хинштейну поступило видеообращение от жителей дома на ул. Маяковского, 37. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу, несмотря на то, что является объектом культурного наследия и может быть сохранено.

После этого депутат Госдумы РФ выехал на место и договорился с жильцами о том, что будет добиваться исключения дома из реестра аварийных. При этом на собранные ранее парламентарием средства «дом будет отремонтирован силами местных жителей».

Также к Александру Хинштейну обратилась жительница дома на ул. Куйбышева, 61, Марина Москвитина. Семья женщины живет в здании с 1914 года и содержит его на свои средства.

В нем планировалось провести капитальный ремонт. Однако, по словам депутата, в 2022 году жильцы «с удивлением и почти случайно узнали, что их дом признан аварийным». Соответственно региональный фонд капитального ремонта (ФКР) не может проводить в нем работы.

В итоге Александр Хинштейн договорился с чиновниками и собственниками о том, что областной ФКР актуализирует составленные ранее акты обследований и за неделю подготовит информацию для межведомственной комиссии. Одновременно с этим депутат Госдумы РФ попросил главу Самарского района заняться процедурой включения здания в региональную программу по вопросу предоставления дополнительных средств на восстановительные работы на следующий год.

Ранее чиновники решили изъять для муниципальных нужд три участка с недвижимостью в Самаре. Два из них находятся в Самарском и один – в Красноглинском районе города. На территории находятся аварийные дома.

Георгий Портнов