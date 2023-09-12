В Самаре изымут три участка с аварийными домами

Чиновники решили изъять для муниципальных нужд три участка с недвижимостью в Самаре. Два из них находятся в Самарском и один – в Красноглинском районе города. Постановления главы Самары Елены Лапушкиной опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В частности, будут изъяты участок площадью 166 кв. м в границах ул. Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской и площадью 336 кв. м на ул. Венцека. Эта же мера будет принята в отношении участка площадью 339 кв. м в десятом квартале поселка Мехзавод, д. 8, к. «б».

Также будут изъяты здания с квартирами на этих территориях. Решение принято в связи с признанием домов аварийными и подлежащими реконструкции.

Ранее стало известно о планах городских властей снести в Самаре дом 1940 года постройки. Здание находится на станции Безымянка, 1.

Георгий Портнов