Полиция Петербурга пресекла работу масштабной сети по продаже наркотиков

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга выявили масштабную сеть, которая распространяла запрещенные вещества. Правоохранители изъяли более 6,7 кг наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Летом 2023 года полиция задержала двух граждан 41 года и 42 лет, имеющих при себе расфасованные свертки с запрещенным порошком для дальнейшей реализации. Спустя несколько месяцев, в октябре, правоохранители в рамках расследования пресекли работу организованной преступной группы, деятельность которой заключалась в сбыте наркотиков в Петербурге и области.

Покупатели не контактировали с дилерами, а получали запрещенные вещества в виде закладок. Чтобы осуществлять их сбыт злоумышленники использовали интернет-магазин на платформе мессенджера. Полиция задержала шестерых человек, которые подозреваются в причастности к организации сети. Правоохранители изъяли 6,752 кг веществ, часть из них уже была расфасована в закладки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов становили автомобиль, в котором перевозили 121,5 кг гашиша.

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