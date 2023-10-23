Петербург стал одним из лидеров по научно-технологическому развитию субъектов РФ

Санкт-Петербург вновь занял вторую строчку в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию по итогам прошлого года. Список лидеров разместили на странице РИА Новости.

Для составления рейтинга использовали сведения Росстата и Роспатента, которые отражают состояние сферы науки и технологий в субъектах. Например, анализировали наличие материальной базы в качестве основы для научно-технического прогресса. Северная столица несколько уступила главной. Москва (79,66) обогнала Петербург (72,58) на семь рейтинговых баллов. За ними расположилась Республика Татарстан (68,03).

Среди отстающих от ведущих регионов по научно-технологическому развитию Ненецкий автономный округ, Республики Хакасия и Ингушетия. Они набрали менее 12 баллов и заняли последние три места.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург разместился на второй строчке в списке регионов России и количеству книжных лавок.

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