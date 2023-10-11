Петербург вошел в тройку лидеров по количеству книжных магазинов
Санкт-Петербург занял второе место по количеству книжных магазинов среди других регионов России, об этом со ссылкой на сервис «Контур.Фокус» сообщает РИА Новости.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Аналитики компании зафиксировали сокращение точек продаж печатных изданий в стране. С января 2022 года по октябрь 2023 года их число снизилось на треть, с 8,3 тыс. до 5,3 тыс. магазинов. Помимо этого, выявили и закрытие издательств, в России к октябрю их насчитывается 3,9 тыс.
На фоне такой ситуации Москва стала лидером по числу компаний, связанных с этой сферой (более 500). Второе место разделили Петербург и Московская область (порядка 300 организаций в каждом регионе).
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажирам метрополитена в Санкт-Петербурге предоставили доступ к электронной библиотеке на шести станциях.
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