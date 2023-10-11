Петербург вошел в тройку лидеров по количеству книжных магазинов

Санкт-Петербург занял второе место по количеству книжных магазинов среди других регионов России, об этом со ссылкой на сервис «Контур.Фокус» сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Аналитики компании зафиксировали сокращение точек продаж печатных изданий в стране. С января 2022 года по октябрь 2023 года их число снизилось на треть, с 8,3 тыс. до 5,3 тыс. магазинов. Помимо этого, выявили и закрытие издательств, в России к октябрю их насчитывается 3,9 тыс.

На фоне такой ситуации Москва стала лидером по числу компаний, связанных с этой сферой (более 500). Второе место разделили Петербург и Московская область (порядка 300 организаций в каждом регионе).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажирам метрополитена в Санкт-Петербурге предоставили доступ к электронной библиотеке на шести станциях.

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