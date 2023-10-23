Число перевезенных по Керченской переправе пассажиров превысило 373 тысячи

С 9 октября 2022 года по Керченской переправе паромами перевезли более 373,1 тыс. пассажиров и почти 212,6 тыс. грузовиков. Всего паромы выполнили более чем за год 6 251 рейс, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

С 17 июля 2023 года, когда Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками, по Керченской переправе паромами перевезли 172 тыс. пассажиров и почти 50,6 тыс. автомобилей. За последние сутки было выполнено 13 рейсов.

17 июля атаку на Крымский мост осуществили два украинских беспилотных надводных катера. В результате ЧП погибли мужчина и женщина, двигавшиеся на легковом авто. Их 14-летняя дочь получила травмы средней степени тяжести.

Татьяна Ручкина

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