Каждый второй житель СЗФО назвал ДМС мотивацией к работе

Наличие добровольного медицинского страхования (ДМС) считают важным для нематериальной мотивации 51% опрошенных жителей Северо-Западного федерального округа, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Аналитики компании с помощью опроса установили, какие виды нематериальной мотивации считают важными работники регионов СЗФО. После ДМС 49% респондентов считают значимым предоставление работодателем дополнительных оплачиваемых выходных, а за компенсацию трат на дорогу и парковки проголосовали 35%.

В список нематериальной мотивации также попали поздравления и подарки по случаю дня рождения и других праздников. Четверь опрошенных выступили за проведение работодателем корпоративного обучения и вебинаров. Ожидают от работы помощь в релокации 13% респондентов, такой же процент опрошенных озвучили компенсацию психотерапии как значимую вещь для мотивации к труду.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с января по сентябрь 2023 года на 18% поднялся спрос на маркетологов по сравнению с количеством размещенных вакансий в этом же периоде 2022 года.

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