Более 50% екатеринбуржцев выступили против цирковых представлений с животными

Более 50% опрошенных жителей Екатеринбурга заявили о поддержке запрета использования животных в цирках. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob. При этом 41% горожан против эксплуатации как диких, так и домашних животных. Еще 12% — не поддерживают использование только диких зверей.

Среди женщин за цирки вообще без животных выступают 45%, только без диких животных — 14%. Мужчины же чаще поддерживают выступления со зверями. Самыми активными сторонниками инициативы запрета выступления животных в цирке являются горожане до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках, еще 18% — против эксплуатации диких зверей.

На прошлой неделе депутаты Госдумы, отраслевики и эксперты поспорили о гуманном обращении с цирковыми животными. Запретительные меры продвигали лидер партии «Новые люди» (НЛ) Алексей Нечаев, инициировавший ранее соответствующий законопроект, и активисты-зоозащитники. С противоположных позиций выступили представители «Единой России», СРЗП, профильных ведомств и корифеи российской дрессуры.

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