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Орловский губернатор Клычков считает своим врагом «агрессивные планы» НАТО

В Подмосковье в субботу прошел октябрьский пленум ЦК КПРФ, на котором с отчетом о «работе в массах» в числе «народных лидеров» партии выступил глава Орловской области Андрей Клычков. Он, в частности, рассказал о том, за счет каких успехов переизбрался на второй срок и как теперь противостоит «внутреннему и внешнему врагу» в лице стран НАТО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Андрей Клычков 10 сентября переизбрался на второй губернаторский срок, набрав 82,09% голосов. По его словам, во время кампании он провел более 1,5 тыс. встреч с избирателями, и отметил, что программу КПРФ поддержали 99,7% орловчан, которые участвуют в СВО. К этой категории граждан и их семьям в регионе относятся внимательно, заверил губернатор. Так, составлено свыше 2 тыс. социальных паспортов для оказания адресной поддержки.

Говоря об итогах пятилетнего социально-экономического развития Орловщины, господин Клычков выделил увеличения в 1,6 раза валового регионального продукта, рост инвестиции в основной капитал в 1,4 раза и привлечение в местную экономику более 300 млрд руб. Также, по его данным, были открыты 50 предприятий, созданы 14 тыс. рабочих мест, а объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился в 2,4 раза.

Своими оппонентами в регионе губернатор назвал международные силы: «Все эти годы КПРФ живет в условиях жесткого противостояния с внутренним и внешним врагом — с агрессивными планами натовских стран и коварным планом стратегов психологической и информационной войны, адептов либерального уничтожения России».

Владимир Зоркий

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