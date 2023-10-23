Взамен рухнувшего новый мост через реку Карасук планируется построить в 2025 году

В Новосибирской области к 2025 году на месте обрушившегося моста через реку Карасук планируется построить новый мост, сообщил министр транспорта региона Анатолий Костылевский. По его словам, на основании решения комиссии по ЧС области будет заключен договор на проектирование без торгов. Также господин Костылевский отметил, что к работам власти «постараются» приступить в 2024 году.

«По причинам обрушения пока не понятно, предположительно тяжеловес проехал и произошел крен третьей опоры. Сейчас сделана временная объездная дорога… и после установим временный мост», - заявил министр.

Мост обрушился ночью 19 октября в Чулымском районе. В результате обрушения от населенного пункта была отрезана одна улица, на которой расположены восемь частных жилых домов. Ранее СК региона организовал процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Прокуратура региона внесла начальнику ТУАД представление.

Мост был построен в 1971 году, его длина 45 метров, грузоподъемность 23 тонны. Обрушено два пролета (30 метров). В ТУАД сообщили, что несколько раз в год проводились проверки технического состояния моста.

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Александр Киселев