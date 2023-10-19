Автомобильный мост обрушился в Новосибирской области

В Чулымском районе Новосибирской области обрушился автомобильный железобетонный мост через реку Карасук, сообщает Территориальное управление автодорог региона (ТУАД). «ЧП произошло ночью. Предварительно произошел крен опоры»,– говорится в сообщении.

В результате обрушения отрезана от населенного пункта одна улица, на которой расположены восемь частных жилых домов. Для транспорта организован объезд. Ситуация контролируется, решается вопрос о восстановлении моста, рассказали в управлении автодорог.

Мост был построен в 1971 году, его длина 45 метров, грузоподъемность 23 тонны. Обрушено два пролета (30 метров). В ТУАД сообщили, что несколько раз в год проводились проверки технического состояния моста.

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Оксана Павлова