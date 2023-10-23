Вынесен приговор по делу о смертельном ДТП с трактором в Ульяновской области

Житель поселка Безлесный Ульяновской области признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Приговор вынес Майнский районный суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Суд согласился с позицией прокурора и приговорил В. к двум годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок один год четыре месяца»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что 28 декабря минувшего года 61-летний мужчина за рулем колесного трактора «Беларус» с полуприцепом выехал со второстепенной полевой дороги на перекресток трассы Р-178 «Саранск-Сурское-Ульяновск» и врезался в машину марки Chevrolet Lanos. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир легковой машины получили множественные травмы. В итоге мужчина скончался на месте аварии, а его супруге потребовалось длительное лечение в больнице.

Ранее в Ульяновской области был осужден виновник смертельного ДТП с двумя грузовиками и внедорожником. Суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Георгий Портнов