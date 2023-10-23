Четвертое уголовное дело завели на красноярского бизнесмена Евгения Генералова

Красноярский бизнесмен Евгений Генералов стал фигурантом четвертого уголовного дела. Правоохранители подозревает его в незаконном предпринимательстве с извлечением сверхдоходов, сообщили в прокуратуре края, инициировавшей расследование.

По информации Telegram-канала ведомства, с 2014-го по 2023 год предприниматель продавал и сдавал в аренду земельные участки на территории города и края, однако регистрировать себя как ИП или организацию не стал, чтобы не платить налоги. «В результате незаконных сделок за 9 лет землевладелец получил доход в размере более 600 млн руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в отношении бизнесмена были возбуждены три уголовных дела. В одном из них идет речь о хищением 6 млн руб. у женщины-инвалида. По версии следствия, преступная группа, одним из предполагаемых участников которой являлся Евгений Генералов, под видом продажи дома и земельного участка в микрорайоне Нанжуль-Солненый завладели крупной денежной суммой, принадлежавшей потерпевшей. От имени застройщика они заключили с ней договоры, однако скрыли факт обременения на земельный участок и невозможности оформления на него права собственности. Свои обязательства покупатель выполнила полностью, большую часть денег женщина-инвалид взяла в кредит.

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Илья Николаев