В Красноярском крае участников банды, обокравшей инвалида, взяли под стражу

В Красноярском крае участников преступной группы, подозреваемых в хищении 6 млн руб. у местной жительницы с инвалидностью, поместили под стражу. Организатор махинации – Евгений Генералов, также был помещен под стражу на два месяца, сообщает краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С января 2020 по сентябрь 2022 года подозреваемые под видом продажи дома и земельного участка в микрорайоне Нанжуль-Солненый похитили деньги у потерпевшей. От имени застройщика они заключили с ней договоры, однако скрыли факт обременения на земельный участок и невозможности оформления на него права собственности. После получения денег злоумышленники попытались выселить женщину, предъявив ей документы о регистрации права собственности, которые принадлежали одному из мошенников. Уточняется, что большую часть суммы жертва аферистов взяла в кредит.

Правоохранители проверяют причастность группы к совершению других преступлений.

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Александр Киселев