Россия сохраняет популярность

Общее число российских виз, выданных в странах Европы с 1 января по 30 сентября текущего года, сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Но число туристических виз, выданных гражданам стран ЕС, возросло на 57%, сообщил директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью «РИА Новости». Всего с января по сентябрь в странах Европы было оформлено 225 тыс. российских виз. Из них 141 тыс.— туристические. Наиболее значительной рост числа туристических виз фиксируется в странах Балтии: например, число российских виз, выданных с 1 августа по 30 сентября гражданам Литвы, вырос на 75% по сравнению с двумя предыдущими месяцами.

В МИДе сообщили, что спросом среди иностранцев пользуется единая электронная виза (ЕЭВ). Напомним, с 1 августа текущего года право на въезд в Россию по ЕЭВ получили граждане 55 стран. Наиболее востребованной ЕЭВ стала среди граждан Китая (60% от общего числа оформленных за два месяца ЕЭВ), Эстонии, Индии, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Латвии, Кувейта, Литвы и Ирана.

Господин Климов сообщил также, что за первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом приняты 15,1 тыс. человек, а наличие гражданства по рождению удостоверено в отношении 12,5 тыс. детей. В аналогичный период в 2022 году эти показатели составили 23,5 тыс. и 13,6тыс. человек соответственно. «Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тыс. человек, что сопоставимо с данными прошлого года (по итогам 2022 года — 4,3 тыс. человек)»,— сообщили в МИДе.

Эмилия Габдуллина