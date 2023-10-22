Главные анонсы 23–29 октября

23 октября, понедельник

В России вступает в силу закон, разрешающий приватизацию объектов газораспределения и газопотребления.

В Азербайджане начнутся совместные тактические учения азербайджанской и турецкой армий с применением авиации.

В Праге начнется парламентский саммит «Крымская платформа», созданный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

В Люксембурге пройдет заседание Совета сотрудничества ЕС—Казахстан.

Суд штата Джорджия начнет слушание по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, обвиняемым по которому проходит экс-президент США Дональд Трамп.

24 октября, вторник

В Москве начнется Х международный форум «Вся банковская автоматизация».

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста блогера Елены Блиновской по делу об уклонении уплаты налогов и отмывании денег.

В США стартует регулярный чемпионат НБА.

25 октября, среда

В Москве запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных объединений РФ.

26 октября, четверг

В Бишкеке пройдет заседание Совета глав правительств стран ШОС. Участвует премьер РФ Михаил Мишустин.

В Минске начнется двухдневная конференция высокого уровня по евразийской безопасности.

27 октября, пятница

В Москве пройдет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке и итоговая пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

28 октября, суббота

В Японии начнется встреча министров торговли G7.

29 октября, воскресенье

В Колумбии пройдут региональные выборы. Одним из кандидатов в мэры города Тунхи зарегистрирован гражданин РФ Михаил Краснов.

В Канкуне (Мексика) начнется итоговый турнир WTA в 2023 году.