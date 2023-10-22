Главные анонсы 23–29 октября
Важнейшие события предстоящей недели
23 октября, понедельник
В России вступает в силу закон, разрешающий приватизацию объектов газораспределения и газопотребления.
В Азербайджане начнутся совместные тактические учения азербайджанской и турецкой армий с применением авиации.
В Праге начнется парламентский саммит «Крымская платформа», созданный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
В Люксембурге пройдет заседание Совета сотрудничества ЕС—Казахстан.
Суд штата Джорджия начнет слушание по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, обвиняемым по которому проходит экс-президент США Дональд Трамп.
24 октября, вторник
В Москве начнется Х международный форум «Вся банковская автоматизация».
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста блогера Елены Блиновской по делу об уклонении уплаты налогов и отмывании денег.
В США стартует регулярный чемпионат НБА.
25 октября, среда
В Москве запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных объединений РФ.
26 октября, четверг
В Бишкеке пройдет заседание Совета глав правительств стран ШОС. Участвует премьер РФ Михаил Мишустин.
В Минске начнется двухдневная конференция высокого уровня по евразийской безопасности.
27 октября, пятница
В Москве пройдет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке и итоговая пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
28 октября, суббота
В Японии начнется встреча министров торговли G7.
29 октября, воскресенье
В Колумбии пройдут региональные выборы. Одним из кандидатов в мэры города Тунхи зарегистрирован гражданин РФ Михаил Краснов.
В Канкуне (Мексика) начнется итоговый турнир WTA в 2023 году.