Бойца ММА задержали в Москве по статье об оправдании терроризма

Бойца ММА Ильяса Якубова задержали в Москве после того, как он разместил видео в интернете с цитатой террориста, который имел отношение к организации взрывов в столице России и захвату школы в Беслане. 31-летнего спортсмена обвиняют в оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По факту публикации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Якубову предъявили обвинение.

По версии следствия, боец в октябре опубликовал в Сети ролик с высказываниями, которые оправдывают необходимость следования террористической деятельности. Нарушение закона выявили следователи столичного Следкома и сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Якубову меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Ранее мужчина был объявлен в федеральный розыск, сегодня его местонахождение установлено, и он доставлен сотрудниками уголовного розыска в подразделение столичного СК», — содержится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «Ъ» писал о передаче дела Дарьи Треповой (включена в список экстремистов и террористов в России) на рассмотрение во Второй Западный окружной военный суд.

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