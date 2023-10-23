Китайским подшипникам вновь не покатило

ЕЭК завершила антидемпинговое расследование в отношении китайских кассетных подшипников для железнодорожных вагонов и пришла к выводу, что антидемпинговую пошлину в размере 41,5% отменять нецелесообразно. Комиссия сочла, что кризис в производстве кассетных подшипников на территории ЕАЭС преодолен и спрос может быть удовлетворен за счет собственного производства, которое в 2024 году вырастет еще на 15–25% и превысит спрос. Изготовители подшипников утверждают, что это уже произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ЕЭК закончила повторное антидемпинговое расследование в отношении китайских подшипников, сообщила комиссия. Сейчас для подшипников качения из Китая, за исключением игольчатых, действует антидемпинговая пошлина: она составляет 31,3% от таможенной стоимости для ООО «Подшипники качения Уси» и 41,5% — для прочих изготовителей. Эта мера была введена еще в 2007 году и неоднократно продлевалась, срок ее действия должен был истечь 20 августа.

Но ситуация на российском рынке изменилась, в начале 2022 года с него ушли все предприятия—производители кассетных подшипников, использующихся в производстве тележек для инновационных вагонов. Все три производителя — ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания», ООО СКФ и ООО «Тимкен ОВК» — работали в партнерстве с Amsted Rail, SKF и Timken соответственно (все — из ныне недружественных стран). После ухода иностранных партнеров железнодорожная отрасль начала испытывать острый дефицит кассетных подшипников. По данным ЕЭК, в апреле 2022 года выпуск их сократился на 65–75% к январю. Остро встал вопрос замещения, в первую очередь за счет поставок из Китая. Тогда было начато повторное антидемпинговое расследование, которое могло завершиться отменой пошлины, а на время расследования ее действие было продлено до 20 апреля 2024 года (см. “Ъ” от 21 июля).

Однако расследование показало, что «целесообразность пересмотра антидемпинговой меры в связи с изменившимися обстоятельствами отсутствует», следует из текста. Комиссия отмечает, что объем производства кассетных подшипников в ЕАЭС в мае—июне 2023 года превзошел уровень докризисных января—февраля 2022 года. Основные изготовители — «ЕПК-Бренко» и ТЕК-КОМ — в этом году преодолели сложности с обеспечением комплектующими, которые теперь они закупают на территории ЕАЭС и в других странах. Еще в 2022 году начались поставки кассетных подшипников из КНР, и «с учетом выполнения китайскими производителями кассетных подшипников условий доступа на рынок ЕАЭС, а также сохраняющихся, по данным первого полугодия 2023 года, высоких объемов поставок следует полагать, что существует возможность продолжения и роста демпингового импорта из КНР при прекращении действия антидемпинговой меры». Во втором квартале импорт подшипников из КНР на таможенную территорию ЕАЭС составил 87–120 тыс. штук.

По итогам 2023 года объем производства кассетных подшипников в ЕАЭС должен вырасти более чем вдвое к 2022 году и на 15–25% к 2021 году. В 2024 году ожидается дальнейший рост производства на уровне 15–25% к уровню 2023 года, которое превысит прогнозный спрос.

В ТЕК-КОМ “Ъ” сообщили, что, безусловно, согласны с выводами ЕЭК. «Российские производители могут и, более того, удовлетворяют спрос,— добавили в компании, уточнив, что работают в три смены.— На сегодня существует избыток подшипников на рынке, так как объемы локального производства превышают текущий спрос».

По оценке управляющего партнера Rollingstock Agency Александра Поликарпова, необходимости в отмене антидемпинговой пошлины на китайские подшипники нет. «Дефицита кассетных подшипников на сети не наблюдается, в целом уже налажен выпуск на территории России,— замечает он.— Импорт из дружественных стран позволил сгладить дефицит в 2022 году и в начале 2023 года. За девять месяцев 2023 года было поставлено 315,9 тыс. кассетных подшипников, из них 82% — российского производства». При этом при выпуске в России сегодня используются компоненты из дружественных стран, добавляет эксперт, но производители планируют в ближайшее время завершить локализацию компонентной базы.

Наталья Скорлыгина