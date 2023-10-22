Полковник полиции погиб в ДТП в Свердловской области

Ветеран ГИБДД Борис Литвин погиб в аварии на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Полковник Литвин родился в поселке Бисерть (Свердловская область) в 1955 году. В 1981 году он устроился на работу в ГАИ, где прослужил 31 год. Борис Литвин вышел на пенсию в 2012 году в звании полковника полиции.

Ранее на 314-ом км трассы Пермь — Екатеринбург сотрудники ГИБДД ограничивали движение после столкновения четырех автомобилей.

Василий Алексеев

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