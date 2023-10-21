На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение после ДТП с четырьмя машинами

Четыре автомобиля столкнулись на 314-ом км автодороги Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Движение транспорта на участке организовали в одну полосу, автоинспекторы оказывают помощь автомобилистам в его проезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным на трассе столкнулись автомашины Mercedes с полуприцепом, грузовой автомобиль Howo, Kia Rio и Volvo с полуприцепом. На месте происшествия медики осматривают водителя Mercedes и оказывают ему необходимую помощь.

Ранее на 77 км автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с грузовым автомобилем, который столкнулся с машиной Volkswagen Golf. По инерции автомобиль отбросило на встречную машину Lifan. В результате ДТП пострадали три человека.

Василий Алексеев

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