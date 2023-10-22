На «Золотую маску — 2023» номинированы 12 спектаклей из Петербурга
Объявлены имена номинантов российской национальной театральной премии «Золотая маска», учрежденной Союзом театральных деятелей РФ. По итогам 2022-2023 года в шорт-листе — 56 постановок из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани и других городов, сообщили организаторы премии и фестиваля «Золотая маска — 2024».
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Город на Неве в качестве номинантов представляют театральных 12 постановок. Наибольшее число номинаций собрали спектакль «Один восемь восемь один» Александринского театра и «Чайка» Малого драматического театра — Театра Европы.
Среди спектаклей малой формы эксперты оценили в Петербурге четыре постановки — «Друг мой» и «Опера нищего» театра «Суббота», «Идиот» в «Приюте комедианта» и «Крысолов» «Театро Ди Капуа».
В номинации «оперетта — мюзикл» значится спектакль «Петр I» Театра музыкальной комедии.
Полностью со списком номинантов можно ознакомиться на сайте «Золотой маски — 2024».
Отметим, что в 2024 году фестиваль «Золотая маска» пройдет в юбилейный, 30-й раз подряд.
О том, что можно посмотреть и послушать в Петербурге в эти выходные и на предстоящей неделе — в традиционном культурном обзоре «Ъ-СПб».