На «Золотую маску — 2023» номинированы 12 спектаклей из Петербурга

Объявлены имена номинантов российской национальной театральной премии «Золотая маска», учрежденной Союзом театральных деятелей РФ. По итогам 2022-2023 года в шорт-листе — 56 постановок из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани и других городов, сообщили организаторы премии и фестиваля «Золотая маска — 2024».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Город на Неве в качестве номинантов представляют театральных 12 постановок. Наибольшее число номинаций собрали спектакль «Один восемь восемь один» Александринского театра и «Чайка» Малого драматического театра — Театра Европы.

Среди спектаклей малой формы эксперты оценили в Петербурге четыре постановки — «Друг мой» и «Опера нищего» театра «Суббота», «Идиот» в «Приюте комедианта» и «Крысолов» «Театро Ди Капуа».

В номинации «оперетта — мюзикл» значится спектакль «Петр I» Театра музыкальной комедии.

Полностью со списком номинантов можно ознакомиться на сайте «Золотой маски — 2024».

Отметим, что в 2024 году фестиваль «Золотая маска» пройдет в юбилейный, 30-й раз подряд.

О том, что можно посмотреть и послушать в Петербурге в эти выходные и на предстоящей неделе — в традиционном культурном обзоре «Ъ-СПб».

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