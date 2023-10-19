Петр Налич в «Космонавте», гастроли Московского Губернского театра и выставка скульптур в «Манеже»

«Ъ-СПб» предлагает читателям традиционный обзор мероприятий, которые пройдут в предстоящие выходные и на следующей неделе. В подборке — концерты и выставки, спектакли и мюзиклы, театры и галереи.

Концерты и спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Петр Налич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Музыкант Петр Налич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

20 октября, в пятницу, клуб «Космонавт» приглашает на концерт Петра Налича. Организаторы отмечают разносторонность артиста: он сочиняет как энергичные рок-композиции, так и романсы, исполняет песни и с симфоническим оркестром, и сам по себе, аккомпанируя на гитаре. На концерте прозвучат полюбившиеся публике хиты — такие как «Гитар» и «Сердце поэта», а также новые песни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист Кирилл Запорожский

Фото: организаторы 80’s POP & CLASSIC Солист Кирилл Запорожский

Фото: организаторы 80’s POP & CLASSIC

21 октября в МТС Live Холл состоится премьера программы «80’s Pop & Classic», которая объединяет поп-музыку и классику: прозвучат хиты Depeche Mode, Duran Duran, A-ha, Alphaville, Pet Shop Boys в исполнении симфонического оркестра и петербургских артистов мюзиклов. Солисты: Александр Постоленко, Кирилл Запорожский, Виктория Тихонова. «Чистый, живой звук струнных, мощные деревянные и медные инструменты, оригинальная перкуссия в составе симфонического оркестра — представят новое звучание любимых песен!»— рассказывают организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла Глеба Матвейчука «Алиса и страна чудес»

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Сцена из мюзикла Глеба Матвейчука «Алиса и страна чудес»

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

21 и 22 октября, в выходные, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представит детский мюзикл Глеба Матвейчука «Алиса и Страна чудес». Поклонников Льюиса Кэрролла предупреждают сразу: это не пересказ знаменитой книги. Автор музыки и либретто Глеб Матвейчук написал свой мюзикл по мотивам сказочной повести английского писателя, перенеся действие в XXI век. В мюзикле прозвучат стихи Карена Кавалеряна. Балетмейстер — Ирина Сатюкова, режиссеры-постановщики — Ольга Субботина, Глеб Матвейчук. Художник по костюмам — Елена Симонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством дирижера Максима Алексеева

Фото: Губернаторский симфонический оркестр Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством дирижера Максима Алексеева

Фото: Губернаторский симфонический оркестр

23 и 24 октября петербуржцев приглашают на фестиваль «Чайковский. Перезагрузка», посвященный 130-летию годовщины памяти П. И. Чайковского и 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. 23 октября состоится концерт «Балеты Чайковского: лучшее», на котором прозвучит музыка, совершившая переворот в балетной музыке и в искусстве хореографии. В программе: фрагменты «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Щелкунчика». Произведения исполнит Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством дирижера Максима Алексеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Антона Лубченко

Фото: Губернаторский симфонический оркестр Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Антона Лубченко

Фото: Губернаторский симфонический оркестр

24 октября для гостей фестиваля выступят лауреаты XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Прозвучат фрагменты из оперы «Евгений Онегин», концерт для скрипки с оркестром ре мажор, концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор. Исполнители: Игорь Морозов (тенор), Равиль Ислямов (скрипка), Энджел Станислав Вонг (фортепиано). Аккомпанировать солистам будет Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Антона Лубченко. Оба концерта пройдут на сцене МТС Live Холл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Удачные песни» в БКЗ «Октябрьский»

Фото: БКЗ «Октябрьский» Концерт «Удачные песни» в БКЗ «Октябрьский»

Фото: БКЗ «Октябрьский»

24 и 25 октября БКЗ «Октябрьский» организует концерты известных артистов эстрады. 24 октября пройдет концерт «Удачные песни», в котором примут участие артисты, чьи композиции звучат на «Радио Дача». Выступят Таисия Повалий, Татьяна Буланова, Авраам Руссо, Анна Семенович, Наталия Гулькина, группа «Фабрика», Сергей Рогожин, группа «Чили», Вадим Казаченко и др. «Любимые артисты, лучшие песни и новые композиции, неповторимая атмосфера»,— обещают организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Ани Лорак

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Певица Ани Лорак

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

25 октября новую программу представит Ани Лорак. Певица, чей голосовой диапазон составляет 4,5 октавы, исполнит новые песни с альбомов «Остров» и «Я жива» и старые хиты в новой обработке. Слушателям обещают оригинальные аранжировки, новые инструменты и усиленный состав музыкантов.

«Концерт основан на эмоциях, чувствах, глубоких личных переживаниях, ведь даже в самые темные времена нужно не забывать обращаться к свету, дарить любовь и тепло»,— рассказывает поп-дива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт для любителей органной музыки — «Орган. Top 10. Величайшие произведения»

Фото: Amadeus Concerts Концерт для любителей органной музыки — «Орган. Top 10. Величайшие произведения»

Фото: Amadeus Concerts

25 октября, в середине недели, в Петрикирхе пройдет концерт для любителей органной музыки — «Орган. Top 10. Величайшие произведения». Для концерта выбрали десять наиболее значительных сочинений, созданных для этого инструмента. Организаторы отмечают, что опирались не только на популярность произведений: каждое из них «является в своем роде уникальным — по красоте, гармонии, виртуозности исполнения и величественности звучания». Amadeus Concerts приглашает на свой концерт как музыкальных гурманов, так и новичков, для которых этот концерт может стать поводом познакомиться с органной музыкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты»

Фото: Галина Фесенко Сцена из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты»

Фото: Галина Фесенко

С 27 по 29 в Петербург с гастролями приедет Московской губернский театр. Спектакли пройдут в ДК «Выборгский» и ДК «Ленсовета». Труппа под руководством Сергея Безрукова представит два спектакля: «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского и «Остров сокровищ» по Роберту Льюису Стивенсону из детского репертуара.

Спектакль Сергея Безрукова по пьесе Островского — восстановленная постановка Олега Табакова, которая шла на сцене «Табакерки» 17 лет. В театре рассказывают, что особенностью спектакля является его ансамблевость: актеры играют как единое целое, в нем нет второстепенных и проходных персонажей. Роль Глумова исполняет Кирилл Новышев, в роли Мамаева — Сергей Вершинин, Клеопатру Львовну сыграет Анна Снаткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Остров сокровищ» Алексея Серова

Фото: Московской губернский театр Сцена из спектакля «Остров сокровищ» Алексея Серова

Фото: Московской губернский театр

Второй спектакль, который театр привез на гастроли,— хит МГТ, детская постановка «Остров сокровищ» Алексея Серова. Роль Джона Сильвера сыграют Сергей Безруков и Григорий Фирсов. «Образ Джона Сильвера — это же настоящий пир для любого актера! Я очень люблю характерные роли, со студенческих лет обожал сложный грим — парики, усы, бороды, шрамы, которые преображают тебя до неузнаваемости, когда есть возможность полностью изменить голос, пластику»,— так комментирует свою роль Сергей Безруков.

Выставки живописи и скульптуры

До 5 ноября в музее современного искусства «Эрарта» будет идти выставка китайского художника Лу Линя. Выставка «Другая сторона леса» — первая выставка молодого художника из Пекина в России. Организаторы отмечают, что живопись Линя «представляет авторскую версию современной китайской живописи, основывающейся на традициях китайской ментальности, но впитавшей опыт и навыки современного международного искусства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦВЗ «Манеж»

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ ЦВЗ «Манеж»

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ЦВЗ «Манеж» с 12 октября по 3 декабря проходит выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век». В ее подготовке участвовали Государственная Третьяковская галерея и Государственный Русский музей. В экспозиции представлено более 300 произведений скульптуры из фондов музеев из разных регионов России и частных собраний. В числе ваятелей: Михаил Аникушкин, Вера Мухина, Эрнст Неизвестный, Степан Эрьзи. Организаторы отмечают, что выставка фокусирует внимание посетителя «исключительно на ХХ веке как наиболее сложном, многогранном и недостаточно изученном периоде в контексте развития русской скульптуры».

Дмитрий Крашенинников