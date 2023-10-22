Власти Казани сообщили о возобновлении водоснабжения в четырех районах города

Мэрия Казани сообщила о досрочном завершении работ по замене магистрального водовода при реконструкции Горьковского шоссе, из-за чего с вечера пятницы в Авиастроительном, Московском, Кировском и Ново-Савиновском районах города на 41 час было отключено водоснабжение.

Примерно в 9:00 воскресенья власти уведомили, что «водоводы заполнены и работают в стандартном режиме». «Требуется немного времени, чтобы вода дошла до каждой квартиры»,— добавили они.

Изначально предполагалось, что работы будут завершены к 12:00.

Как писал «Ъ-Казань», под отключение попали 1788 многоквартирных домов, 10 тыс. индивидуальных жилых домов, 124 дошкольных образовательных учреждения, 69 школ, 12 объектов здравоохранения, 22 котельных, 29 гостиниц и 620 административных зданий.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"