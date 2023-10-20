Четыре района Казани остались без воды на выходные

В Авиастроительном, Московском, Кировском и Ново-Савиновском районах Казани с 19:00 20 октября до 12:00 22 октября не будет воды. Как сообщила мэрия, отключение на 41 час связано с заменой более 8 км магистральных водоводов в ходе реконструкции Горьковского шоссе.

Под отключение попали 1788 многоквартирных домов, 10 тыс. индивидуальных жилых домов, 124 дошкольных образовательных учреждений, 69 школ, 12 объектов здравоохранения, 22 котельных, 29 гостиниц и 620 административных зданий.

Ожидается, что школы 21 октября будут переведены на дистанционное обучение, либо для детей вместо занятий организуют День здоровья. В больницы воду планируют закачивать непрерывно насосами. Для населения воду обещают поставлять 24 водовозками, о месте нахождения которых можно узнать по телефону горячей линии: +7(843)231-62-70.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"