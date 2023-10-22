Гончаренко о поражении «Сочи»: «мы должны были испить горечь поражения»

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко признался, что команде не удалось вернуться в игру по ходу домашней встречи с «Сочи». Матч закончился поражением хозяев со счетом 1:4 в рамках 12 тура МИР РПЛ.

«Вы знаете, все-таки предпочитается деление на черное и белое, поэтому мы после матча с ЦСКА и "Спартаком" должны были испить горечь поражения. Мы с тем же "Локомотивом" смогли вернуться в игру после плохого начала, а здесь, к сожалению, нет. Тут замены и смена схем не смогли уже помочь, хотя и приносили плоды. Сложно отвечать на какие-то вопросы, потому что много о чем можно сказать и лучше сейчас промолчать. Надеюсь, вы меня правильно понимаете, ведь у меня пропадает голос», — констатировал он.

Главный тренер ФК «Сочи» Александр Точилин заявил: «поздравляю команду с долгожданной победой, мы ее заслужили, хорошо начав матч с тремя голами, надеюсь, это только начало».

Согласно статистике матча ФК «Урал» чаще атаковал (91 на 59), опасных из них (35 на 28). Уральцы больше владели мячом (56% на 44%) и заработали фолов (17 на 14), имев преимущество по аутам (28 на 16) и штрафным ударам (19 на 16). Команда из Сочи подала на один угловой (5 на 4), чаще пробивала в створ ворот (7 на 2). У команд равенство по офсайдам (2) и бригада Вдадимира Москалева выписала по одному предупреждению каждому клубу.

«Урал» находится после данного матча на девятом месте в таблице (16 очков), а «Сочи» на 16 месте (9 очков).

Александр Стародумов

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