ФК «Урал» разгромно проиграл «Сочи» в 12 туре РПЛ

Футбольный клуб «Урал» в матче 12 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл «Сочи». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 1:4 (1:3). Таким образом, ФК «Урал» продлил серию без побед в чемпионате России до семи матчей. За матчем на трибунах наблюдали более 7,8 тыс. зрителей.

Счет на 15 минуте открыл полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов, точно пробив в нижний угол ворот из-за штрафной. Через 3 минуты нападающий гостей Никита Бурмистров увеличил преимущество своей команды, пробив в касание после неудачного выноса защитников «Урала».

На 34 минуте полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич довел счет до разгромного: скользнул поперек мимо троих соперников и точно ударил в нижний угол.

В конце первого тайма Андрей Егорычев сократил отставание «Урала», удачно пробив с лету.

В концовке игры нападающий «Сочи» Иван Игнатьев установил окончательный счет, реализовав пенальти.

Матч 13 тура чемпионата России «Урал» проведет в гостях: 29 октября сыграет с московским «Динамо».

Виталий Красиков

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