Теннисистка Вера Звонарева попала на итоговый турнир WTA

39-летняя россиянка Вера Звонарева примет участие в GNP Seguros WTA Finals Cancun — итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в мексиканском Канкуне с 28 октября по 5 ноября. Она выступит там в парном разряде вместе с 35-летней немкой Лаурой Зигемунд. Путевку на это престижное состязание им удалось получить в последний момент благодаря титулу, завоеванному сегодня на Jiangxi Open — завершившемся в китайском Наньчане турнире WTA категории 250 с призовым фондом $260 тыс., после победы в финале над японским дуэтом Эри Хозуми—Макото Ниномия — 6:4, 6:2.

Интересно, что в случае поражения в этом матче для попадания в список восьми лучших пар мира нынешнего сезона Звонаревой и Зигемунд не хватило бы всего 5 рейтинговых очков. В итоге же они будут посеяны в Кануне под шестым номером, вслед за парами Джессика Пегула—Коко Гауфф (США), Сторм Хантер—Элизе Мертенс (Австралия—Бельгия), Шуко Аояма—Ена Шибахара (Япония), Барбора Крейчика—Катерина Синякова (Чехия) и Деми Схюрс—Дезире Кравчик (Нидерланды—США), но впереди дуэтов Габриэла Дабровски—Эрин Рутлифф (Канада—Новая Зеландия) и Николь Мелихар—Эллен Перес (США—Австралия).

Звонарева и Зигемунд, чей суммарный возраст составляет 74 года, в текущем году выиграли три титула WTA (Вашингтон, Нинбо, Наньчан), дошли до финала US Open и оказались в этой восьмерке самым опытным дуэтом. Более того, в первой сотне парного рейтинга WTA, где Звонарева и Зигемунд с понедельника будут занимать соответственно 16-е и 9-е места, нет более возрастной теннисистки, чем россиянка.

Общий призовой фонд GNP Seguros WTA Finals Cancun составит $9 млн. В одиночном разряде там выступят: Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Швентек (Польша), Коко Гауфф, Елена Рыбакина (США), Джессика Пегула, Унс Джабир (Тунис), Маркета Вондроушова и Каролина Мухова (обе — Чехия).

Евгений Федяков