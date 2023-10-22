В Новоуральске арестовали владельца кафе, в котором гостя изнасиловали шваброй

Владелец танцевального бара «Ромашка» Иван Бугаенко после объявления в розыск явился в отделение полиции, сообщил портал Е1.ru. По данным издания, Новоуральский городской суд избрал меру пресечения мужчине в виде домашнего ареста.

«Он явился в отделение полиции самостоятельно после командировки. Также под домашним арестом его брат Дмитрий, который принимал участие в конфликте», — рассказал порталу знакомый братьев.

Напомним, ранее следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту избиения и изнасилования шваброй посетителя кафе «Ромашка» в ЗАТО Новоуральск. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), следователи подозревают директора заведения Ивана Бугаенко. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Василий Алексеев

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